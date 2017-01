Gisteren avond hebben we het overlijden vernomen van één van onze trouwste luisteraars Jean Pierre Declerck . Pierke of Brommerke was iedere zondag steevast erbij in het grote verzoek programma. Het zal raar doen hem niet meer te horen of zien in de studio. Zondag om 11 uur staan we nog even stil bij onze fan van het eerste uur. Rust in vrede Pierke.